Путин рассказал о важности отца для воспитания мальчика

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция отца имеет особое значение в профессиональном воспитании мальчиков, передает РИА «Новости».

«От родителей очень многое зависит. Но особенно, думаю, что очень многое зависит для мальчиков от позиции отца», — сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского форума «Наставник».

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Победитель конкурса в специальной номинации «Наставник чемпионов» Александр Дуймамет, который работает инженером-технологом по сварке третьей категории, рассказал президенту, что для него наставником является его отец, а сейчас его сын берет с него пример.

«Я бы в этой связи хотел бы вашего папу поздравить. Передайте ему самые наилучшие пожелания, потому что это чрезвычайно важно, когда такая атмосфера складывается в семье», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что гордился своими родителями.