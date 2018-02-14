Путин рассказал о важности отца для воспитания мальчика
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция отца имеет особое значение в профессиональном воспитании мальчиков, передает РИА «Новости».
«От родителей очень многое зависит. Но особенно, думаю, что очень многое зависит для мальчиков от позиции отца», — сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского форума «Наставник».
Победитель конкурса в специальной номинации «Наставник чемпионов» Александр Дуймамет, который работает инженером-технологом по сварке третьей категории, рассказал президенту, что для него наставником является его отец, а сейчас его сын берет с него пример.
«Я бы в этой связи хотел бы вашего папу поздравить. Передайте ему самые наилучшие пожелания, потому что это чрезвычайно важно, когда такая атмосфера складывается в семье», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что гордился своими родителями.