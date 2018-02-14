Ярославцы пожаловались на запах йода после ошибочного предупреждения о радиационной угрозе

Жители Ярославля пожаловались в Роспотребнадзор и МЧС на химический запах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в указанных ведомствах.

«Поступали жалобы. Мы отобрали пробы воздуха в жилой зоне. Результаты будут известны позже», — заявил руководитель Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

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По данным агентства, в МЧС также звонили жители региона, жаловавшиеся на запах йода. В ведомстве отметили, что не видят взаимосвязи между жалобами населения и ошибочным сигналом о радиационной угрозе.

Ранее жители Ярославской области получили ошибочное предупреждение об опасности радиационного заражения, которое прозвучало по местным телеканалам и радио.