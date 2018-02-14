Источник рассказал о махинациях с рациями для ФСИН на 141 млн рублей

Источник в правоохранительных органах рассказал о возбуждении двух уголовных дел по факту хищений бюджетных средств при осуществлении контрактов на поставку раций для ФСИН в 2014-2015 годах, передает РИА «Новости».

«Общая сумма контрактов составила 141 миллион рублей. Они были выполнены ненадлежащим образом: в ведомство был поставлено оборудование заведомо ненадлежащего качества», — сказал он.

Полная сумма ущерба, отметил он, может составить полную сумму всех контрактов.