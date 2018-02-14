Власти Приморья готовятся к наводнению и засухе одновременно

Администрация Приморья приступило к работам по ликвидации возможных последствий весеннего паводка, а также по борьбе с засухой, передает «Интерфакс».

Гидрологи указали на риск наводнений в 11 районах приморья (Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Черниговском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Чугуевском и Яковлевском) и в четырех городских округах (Дальнереченского, Лесозаводского, Спасска-Дальнего и Уссурийского) в связи с достигшими двойной нормы запасами льда и снега в центральных и северных районах.

Реклама

Вместе с этим, ожидается маловодье, вызванное нехваткой запасов снега в южных и западных районах региона.

«В южной части Приморья истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений. Пополнение запасов возможно только после дождей в апреле-мае», — сообщили в департаменте гражданской защиты.

Специалистам было дано задание по разработке плана на случай нехватки воды.