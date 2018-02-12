В мэрии Москвы прогнозируют продолжение снегопадов до марта

Снегопады в Москве продлятся до марта. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Известиям».

«Снегопады еще не закончились. Каждый день выпадает от 1 до 3 см. И такая погода продержится до марта. Самый интенсивный за последние сто лет снегопад был в начале февраля», — подчеркнул Бирюков.

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Он также добавил, что власти города призывали москвичей по возможности отказаться от личного транспорта, и жители города прислушались. По словам Бирюкова, это позволило уменьшить пробки в Москве.

Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие климатические аномалии могут ждать Москву.