На сайте МЧС опубликовали список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148

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На сайте МЧС появился список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту упавшего в Подмосковье Ан-148.

Согласно опубликованным данным, в самолете находился 71 человек. Среди них были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось,что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено.

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По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.