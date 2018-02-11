На сайте МЧС опубликовали список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148
На сайте МЧС появился список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту упавшего в Подмосковье Ан-148.
Согласно опубликованным данным, в самолете находился 71 человек. Среди них были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Ранее сообщалось,что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
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