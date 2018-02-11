Медики и спасатели пешком добирались к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

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Медицинские работники и сотрудники МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148 в Раменском районе. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает «Интерфакс».

«Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через десять минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения», – сказал Марков.

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Он напомнил, что на место крушения самолета выехали семь бригад центра медицины катастроф.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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