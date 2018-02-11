Украинские пограничники задержали «сталкера» из Азербайджана

Гражданин Азербайджана попытался проникнуть на территорию Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте государственной погранслужбы Украины.

«На Киевщине пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали экстремального туриста — гражданина Азербайджана. Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали украинца, который пытался пронести на теле радиоактивные грибы.