Украинские пограничники задержали «сталкера» из Азербайджана
Гражданин Азербайджана попытался проникнуть на территорию Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте государственной погранслужбы Украины.
«На Киевщине пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали экстремального туриста — гражданина Азербайджана. Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали украинца, который пытался пронести на теле радиоактивные грибы.