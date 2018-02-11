В Москве неизвестный напал с ножом на аптекаря

На юго-западе Москвы неизвестный с ножом совершил нападение на аптеку, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

«При закрытии аптеки, которая находится по адресу: Ленинский проспект, д. 32, в здание вошел неизвестный и угрожая ножом потребовал денежные средства. Далее злоумышленник нанес колото-резаное ранение одному из сотрудников организации, похитил деньги из кассы и скрылся», — говорится в сообщении МВД.

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В настоящее время полицейские устанавливают сумму материального ущерба от ограбления.

21 января сообщалось, что в Москве неизвестный с ножом напал на аптеку.