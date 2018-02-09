В Москве на стройке обнаружили два снаряда времен войны

В Москве на стройке в районе Хорошево-Мневники рабочие обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На ул. Демьяна Бедного, д. 15 во время строительных работ рабочие обнаружили наряд, предположительно, времен ВОВ. Ведется проверка», — рассказал он.

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К месту обнаружения снаряда направлены оперативные службы.

Источник добавил, что по данному адресу 5 февраля также был обнаружен снаряд.