При взрыве в жилом доме в Петербурге пострадали три человека

При взрыве газового баллона во время ремонта в одном из жилых домов Петербурга три человека получили травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали», — сказал источник.

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По данным городского управления МЧС России, взрыв произошел по адресу улица Репищева, 10 в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Источник добавил, что в данный момент дом строится и пока не заселен. Он отметил, что пожара после взрыва не последовало, а также уточнил, что несущие конструкции не пострадали.

Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в жилом жоме произошел взрыв.