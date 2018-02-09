В Калининграде для тушения пожара в гостинице обесточили две ЛЭП

В Калининграде обесточили две линии электропередач для тушения пожара в гостиничном комплексе «Три пескаря», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании «Янтарьэнерго» Анастасию Вольнову.

«По согласованию с МЧС по Калининградской области для проведения работ по тушению пожара... энергетики выводят на время из работы две высоковольтные линии, питающие населенный пункт», — сказала Вольнова.

Ранее сообщалось, что в гостинице «Три пескаря» произошел пожар.