«Ъ»: Москалькова просит запретить отправку осужденных далеко от места жительства

Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова обратилась к правительству с просьбой о поддержке внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс, которые введут запрет на отправку осужденных в удаленные от места жительства регионы, пишет «Коммерсантъ».

«Это очень большая беда, так как людям приходится ехать из Москвы в Архангельск, в Карелию, из Чечни — в Красноярский край, и в итоге разрываются социальные связи, люди страдают»,— сказала Москалькова.

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Соответствующие положения были внесены в ежегодный доклад федерального омбудсмена главе государства, представленный экспертному совету.

В частности, предлагается изменить первый пункт закона, оговаривающий, что осужденный должен отбывать наказание в пределах своего региона, но при этом вводит возможность отправки его в другие регионы «в исключительных случаях по состоянию здоровья, для обеспечения личной безопасности или по согласию», заменив «другие регионы» на «ближайшие».