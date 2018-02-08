Скворцова заявила о несоответствии требованиям 48% детских больниц в России

По словам министра здравоохранения России Вероники Скорцовой, почти половина зданий детских больниц не соответствуют современным требования, передает РИА «Новости».

«Более тысячи зданий — это практически 48% от общего количества — не отвечают современным требованиям», — сказала Скворцова.

Она отметила, что в 17 регионах отсутствуют детские профильные больницы, которых нет в Мурманской, Новосибирской и Тюменской областях, республике Хакасии, Сахе-Якутии и Красноярском крае.