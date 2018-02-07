Источник: в трех министерствах Дагестана проходят обыски

Обыски и выемка документов проводятся в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики, передает РИА «Новости».

«Обыски производятся в трех министерствах Дагестана: Минобре, Минздраве и Минфине. В них участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука», – сказал источник.

Реклама

Он добавил, что в результате оперативных мероприятий, проводимых в министерствах, возможны задержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб проводят обыски в Управлении судебных приставов Дагестана.