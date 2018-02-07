Мужчина попал под электричку в Подмосковье и выжил

Электричка сбила мужчину на перегоне Малаховка-Удельная в Московской области. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.

«На перегоне Малаховка-Удельная Рязанского направления МЖД электропоездом сообщением Москва-47 км травмирован 43-летний мужчина. Он с переломом голени и сотрясением мозга госпитализирован в больницу Люберец», — сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.