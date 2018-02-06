Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 5 на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Температура воздуха в столице опустилась более чем до -16°С.

«Минувшая ночь стала самой холодной, температура в Москве опустилась до -16,3°С , в центре было -14,2°С , на территории Новой Москвы, в Михайловском, и в столичном регионе температура составила от -21,1 до -23,3°С », — рассказала она.

Ранее синоптики пообещали москвичам достичь «морозного дна».