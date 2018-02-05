Манул в Московском зоопарке удивился снегу

В Московском зоопарке рассказали, как животные реагируют на аномальный снег в столице. Об это представители зоопарка написали на странице в фейсбуке.

«На столицу обрушился настоящий снежный апокалипсис. Некоторые обитатели нашего зоопарка искренне радуются снегу, другие недоумевают и стараются без надобности не выходить из своих теплых домиков и укрытий. А вот у манула, одного из самых скрытных и осторожных животных, снег вызвал совсем другую реакцию. Этот обладатель роскошного пушистого меха как будто с подозрением отнесся к сугробам и начал их исследовать», — говорится в сообщении.

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Зоопарк показал видео, на котором манул удивленно и с подозрением смотрит на сугробы.

Ранее в Московском зоопарке произошло пополнение в семействе мини-антилоп.