Россия заняла 89-е место в рейтинге верховенства права, составленном международной независимой организацией World Justice Project. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Первое место в списке досталось Дании, второе — Норвегии, третье — Финляндии.

Реклама

Россия в глобальном рейтинге оказалась на 89-м месте, при этом на 88-м — Филиппины, а на 87-м — Ливан.

Аутсайдером списка стала Венесуэла, занявшая 113-ю строчку.

В 2016 году Россия заняла 92-е место в аналогичном рейтинге.