За выходные в Москве может выпасть месячная норма осадков

Начавшийся в субботу утром снегопад может принести в Москву месячную норму осадков до конца выходных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«При норме для февраля 36 мм осадков в эквиваленте воды, только до вечера воскресенья в столице ожидается выпадение до 42 мм осадков в виде снега и мокрого снега, а прирост снежного покрова составит от 23 до 42 см», — сообщили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что в Москве пообещали самые ненастные выходные за зиму.