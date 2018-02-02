В Москве неизвестные ранили мужчину из «травмата» в ходе конфликта на рынке

Двое неизвестных ранили мужчину из травматического пистолета на рынке на Монтажной улице на востоке Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

«Между гражданином и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил ранение в ногу, предположительно, из травматического оружия», — сказал он.

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По его словам, неизвестные после того, как ранили мужчину, скрылись.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.