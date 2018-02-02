Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

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Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве, посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, передает РИА «Новости».

Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.

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Он также добавил, что Россия будет гордиться своим прошлым и идти вперед, опираясь на этот фундамент.

«Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия «не даст в обиду» великие победы своих предков.