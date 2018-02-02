Бездомный с $50 хотел ограбить банк в Москве, но потерпел крах

Полицейские задержали в Москве бездомного, который хотел ограбить банк на северо-востоке Москвы на 4 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел 1 февраля.

«В помещение организации вошел неизвестный, произвел обмен $50 в закрытой операционной кассе, после чего передал записку с текстом о требовании передачи 4 млн руб. и угрожал кассиру», — рассказали в ведомстве.

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Кассир банка сообщила «грабителю», что вызвала полицию, нажав тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся.

Однако уже вечером правоохранители задержали бездомного. Возбуждено дело по статье «Разбой».

Накануне неизвестный мужчина пострелял в банке в Москве и ушел ни с чем.