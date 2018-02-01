В Нижнем Новгороде ликвидирован член ИГ, готовивший теракт в день выборов

В Нижнем Новгороде нейтрализовали член террористической группировки «Исламское государство», готовивший теракт в день проведения выборов президента России. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении.

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Боевик оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

Как сообщается, у члена ИГ нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России», — добавили в ЦОС ФСБ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.