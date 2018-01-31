Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп отменил постановление бывшего президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

В сообщении, в частности, говорится, что действия американского руководства в Гуантанамо должны быть «законными, безопасными, гуманными и совершаться в соответствии с законами США и международным правом».

В конце декабря сообщалось, что глава Пентагона впервые с 2002 года посетил базу Гуантанамо.