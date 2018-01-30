Заммэра Москвы назвал причину обрушения лесов в переходе у станции «Улица 1905 года»

__is_photorep_included11630977: 1

Строительные леса обрушились в переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве под тяжестью снега, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА «Новости».

«Большая снежная масса оказалась. Под этот «тепляк» попали пять человек, пешеходов, среди них три жителя Москвы, один из Ярославля и еще один из Нижнего Новгорода. В настоящее время всем им оказывается медицинская помощь. Состояние их удовлетворительное, травмы легкие, ничто не угрожает жизни», — сказал Бирюков.

Реклама

Он отметил, что технические службы разбираются в причинах обрушения строительных лесов.

Как говорится в сообщении Следственного комитете, поступившем в «Газету.Ru», по уточненным данным, пострадало пять человек. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее источник сообщал о 10 пострадавших.