Число пострадавших при обрушении лесов около станции «Улица 1905 года» возросло до 10

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В результате обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции «Улица 1905 года» пострадали десять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обрушение лесов произошло 30 января, первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

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В Московском метрополитене отметили, что переход не относится к их инфраструктуре. Согласно имеющейся информации, обрушение никак не сказалось на работе метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о начале расследования обрушения строительных лесов в переходе возле станции метро «Улица 1905 года».