В США на автомойке застрелены пять человек

В результате стрельбы на автомойке в США в штате Пенсильвания погибли пять человек, сообщает USA Today.

Один человек был госпитализирован.

Стрельба произошла в небольшом городке в 50 милях к юго-востоку от Питтсбурга. По данным полиции погибли трое мужчин и двое женщин, их личности пока не установлены.

Стрелок также может быть среди жертв.

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h