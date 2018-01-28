В Йемене сепаратисты захватили правительственные учреждения

В городе Аден, временной столице Йемена, сепаратисты захватили штаб-квартиру правительства, военный лагерь и суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на месте событий.

Столкновения начались после истечения срока ультиматума, который сепаратисты предъявили правительству. Они требовали, чтобы к 28 января правительство подало в отставку. Когда этого не произошло, сторонники отделения Южного Йемена предприняли попытку захватить власть.

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Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр призвал стороны прекратить столкновения и вернуться к диалогу.

«Двенадцать человек погибли, пострадали более 20 в столкновениях, которые происходят в ряде районов Йемена между армейскими силами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади и силами безопасности, которыми руководит глава Южного переходного совета Айдарус аз-Зубейди», — отмечает источник агентства.

По его словам, в настоящее время столкновения продолжаются не только в Адене, но и в соседнем районе Бурайка.

Ранее Йемен передал России просьбу о том, чтобы Иран прекратил вмешательство во внутренние дела Йеменской Республики.