В Волжском произошел взрыв газа в пятиэтажке

В городе Волжский Волгоградской области произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном доме, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сегодня около 18.00 мск поступило сообщение, что в городе Волжский на улице Пушкина, в пятиэтажном панельном доме на пятом этаже в одной из квартир произошел взрыв бытового газа без дальнейшего обрушения и возгорания», — сказал он.

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В результате происшествия пострадал один человек — женщина, она госпитализирована с ожогами.

«Пострадавшая - 36-летняя хозяйка квартиры на пятом этаже, где произошел хлопок газа. Она получила ожоги. На данный момент известно, что женщина состоит на учете у психиатра», — сказал источник.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее пятеро детей и шестеро взрослых пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.