В Якутии произошел взрыв в котельной

В Якутии в котельной произошел взрыв газа конденсата с последующим пожаром, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

«В населенном пункте Бердигестях произошел взрыв газа конденсата с последующим пожаром на площади порядка 80 квадратных метров. Погиб оператор котельной», — сказал он.

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По словам источника, при взрыве вышел из строя дизель-генератор котельной, в результате чего нарушено теплоснабжение 30 жилых домов.

Причины произошедшего устанавливаются.