Названы регионы, где пройдет пробная перепись населения

Пробная перепись населения пройдет в октябре 2018 года и охватит около 550 тыс. человек. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Подписанным распоряжением определены 10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения. К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск... Сахалинской области, район Свиблово... Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге», — говорится в документе.

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Пробная перепись нужна для отработки организационных и технологических вопросов, отмечается в распоряжении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.