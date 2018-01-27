При пожаре в Пермском крае погибли пять человек
В результате пожара в поселке Ильинский Пермского края погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным МЧС, в в результате пожара сгорела баня и веранда дома.
В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что, по предварительным данным, погибли пять человек.
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«Погибли, предварительно, трое детей и двое взрослых. Обстоятельства уточняются», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.