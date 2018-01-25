В Петербурге арестовали предполагаемого террориста-анархиста

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили об аресте анархиста Виктора Филинкова, подозреваемого в терроризме, передает РИА «Новости».

«Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Филинков признал имеющиеся в его отношении подозрения.