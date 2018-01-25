В администрации Самары рассказали о мотивах пронесшего оружие в школу подростка

Своим поступком подросток, который пронес пневматическое оружие и дымовые шашки в школу в Самаре, мог пытаться привлечь внимание к своим проблемам, заявили в департаменте образования администрации Самары, передает РИА «Новости».

«В ходе инцидента, произошедшего 25 января в здании ГАОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования», никто не пострадал. Подросток, пронесший в здание учебного заведения пневматические винтовки, находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам», — заявили в департаменте.

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Руководитель департамента Лилия Галузина призвала не проводить параллель с событиями, произошедшими в школах Перми и Улан-Удэ.

«По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ», — сказала Галузина.

Отмечается, что для подростка было организовано индивидуальное психологическое сопровождение.

Ранее сообщалось, что в Самаре учащийся пронес в школу пневматическое оружие и дымовые факелы.