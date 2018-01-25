Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

Самолет Бе-200 МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на месте поисков судна «Восток» нашли спасательные жилеты.

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту.