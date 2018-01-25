В Москве произошел пожар в ТК «Каширский двор»

На юге Москвы произошло возгорание строительного склада, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: Каширское шоссе, д. 19, корп. 1, где находится строительный торговый комплекс «Каширский двор», загорелся склад. Площадь возгорания в здании 30 на 20 м составляет 200 кв. м.», — говорится в сообщении.

Реклама

Из-за пожара произошло обрушение кровли склада.

Причины произошедшего устанавливаются.