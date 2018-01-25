В Приморье на поиски рыболовного судна направлен вертолет

В Приморье рыболовное судно с 21 человеком на борту перестало выходить на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В 200 километрах южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток». По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата», — говорится в сообщении.

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К месту срабатывания радиобуя отправился сторожевой пограничный корабль береговой охраны.

Также сообщается, что к месту поиска вылетели два вертолета — спасателей и военный.