Путин: сотрудничество со светскими вузами выводит исламское образование на новый уровень

Сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень, передает РИА «Новости» заявление президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

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«Сама по себе практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна, особенно на данном этапе развития религиозного образования. Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин положительно оценил увеличение количества мечетей в Башкирии.