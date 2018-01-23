Путин предложил наказывать судей понижением квалификации

На праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда России президент страны Владимир Путин предложил использовать понижение квалификационного класса судей как новую меру дисциплинарной ответственности, сообщает РИА «Новости».

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса», — заявил Путин.

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В этом случае нужно выделить четкие критерии, которые помогут отличить судебную ошибку от дисциплинарного проступка, отметил президент.

Он также подчеркнул, что законодательные изменения, связанные с деятельностью судебной системы, должны приниматься «без всякой спешки».

Ранее Владимир Путин предложил освободить судей от несвойственных им хозяйственных функций.