Бешеная собака напала на 17 человек под Белгородом

От нападений бешеной собаки в Белгородской области пострадали 17 человек, в том числе девять детей, сообщает управление Россельхознадзора региона.

По данным ведомства, патологический материал для исследования на бешенство поступил в воскресенье с пометкой «срочно» в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Реклама

«По словам доставивших пробу работников Шебекинской ветлаборатории, от этого бродячего животного в Шебекино по улице 50 лет Октября пострадали 17 человек, в том числе девять детей … Диагноз бешенство подтвердился», — говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, с начала года в регионе это уже 15 случай бешенства, установленный специалистами.