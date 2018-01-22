Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кабуле

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке выразил соболезнования родственникам украинцев, которые погибли при нападении на отель в Кабуле.

«Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написал Порошенко.

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Он также сообщил, что поручил направить в Кабул консула из Душанбе с целью необходимых действий.

Ранее сообщалось, что МИД Украины ожидает увеличения числа погибших в Кабуле украинцев.