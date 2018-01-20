Полиция Нигерии освободила четырех иностранцев и арестовала двух подозреваемых
Полиции Нигерии удалось освободить двух американцев и двух канадцев, похищенных 17 января в штате Кадуна на севере страны, сообщает интернет-издание Today.ng.
По словам представителя полиции, заложников освободили утром, и они находятся в хорошем состоянии. Для оказания медицинской помощи иностранцев доставили в посольство.
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«Двое подозреваемых были арестованы, предпринимаются меры по задержанию остальных членов преступной группировки», — рассказал полицейский.
Ранее сообщалось, что, преследуя совершивших похищение преступников, погибли два сотрудника правоохранительных органов.