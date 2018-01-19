В январе москвичи видели солнце чаще, чем за два прошлых месяца

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в январе жители Москвы видели солнце чаще, чем за ноябрь и декабрь вместе взятые, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд отметил, что из-за изменения атмосферных процессов москвичи чаще видят малооблачное небо и солнце. Кроме того, он сказал, что в январе увеличивается продолжительность светового дня.

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«Сейчас продолжительность солнечного сияния за эти 18 дней больше, чем в ноябре и декабре вместе взятых. Это очень приятное событие. Кроме того, земля покрыта снегом, и солнечные лучи отражаются, создают дополнительную освещенность», — объяснил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 2017 год стал самым теплым в России за всю историю наблюдений.