Стало известно число пострадавших в нападении с топором на школу в Улан-Удэ
Заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов сообщил, что семеро пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».
Уточняется, что помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия.
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В пятницу, 19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил «коктейль Молотова».
Ранее появилось видео с места нападения на школу в Бурятии.