В Израиле сообщили о ликвидации боевика, подозреваемого в убийстве раввина

Армия обороны Израиля в ходе боев в Дженине ликвидировала боевика, подозреваемого в убийстве раввина Разиэля Шеваха на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на приграничную полицию.

Отмечается, что один боевик был ликвидирован, еще один задержан израильской армией, третий в настоящее время разыскивается. Также, по информации полиции, боевики открыли ответный огонь, несколько израильских военных пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили раввина на Западном берегу Иордана.