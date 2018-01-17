В Кремле не считают, что можно делать выводы о кампании против правозащитников в Чечне

В Кремле не считают, что можно делать выводы о какой-то кампании против правозащитников в Чечне из-за ареста представителя «Мемориала», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие уполномочено определить, насколько обоснованы эти заявления. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным», — заявил Песков.

Ранее суд арестовал главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал». Титиеву было предъявлено обвинение по статье «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».