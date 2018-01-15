Дело о поножовщине в пермской школе передано Главному управлению СК

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Дело, заведенное после поножовщины в пермской школе передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте СК.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления «покушение на убийство двух и более лиц» по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми, передано в производство Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

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В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействиям сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

Отмечается, что председатель СК России направил в Пермский край своего старшего помощника.

Ранее в СК по Пермскому краю рассказали подробности драки в школе.