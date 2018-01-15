Лавров объяснил неправильную дату на медали «За возвращение Крыма»

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил появление медали «За возвращение Крыма», на которой была выгравирована дата — 20 февраля 2014 года, передает «Вести.Ru».

По словам Лаврова, такая ошибка могла произойти из-за «технического недоразумения».

«Насчет медали «За возвращение Крыма» — я ее не видел, но, я думаю, это какое-то техническое недоразумение», — сказал Лавров.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на российской медали «За возвращение Крыма» была выгравирована дата 20 февраля 2014 года, при том что референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 год.