СК возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Омске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара после взрыва газа в доме в Омске по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщается в пресс-релизе СК, поступившем в «Газету.Ru».

«По предварительным данным, кроме четырех детей, пострадали четверо взрослых. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия и допросы очевидцев, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – сообщается в документе.

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Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будет назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом доме в Омске произошел пожар.